XI’AN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Alcune persone attendono i treni nella sala d’attesa della stazione ferroviaria di Xi’an Est a Xi’an, nella provincia nord-occidentale cinese dello Shaanxi, il 30 giugno 2026. La stazione ferroviaria di Xi’an Est è stata inaugurata questo lunedì con l’apertura della ferrovia ad alta velocità Xi’an-Shiyan, lunga 257 chilometri, che collega Xi’an, capoluogo della provincia nord-occidentale cinese dello Shaanxi, con Shiyan, nella vicina provincia dello Hubei, nella regione centrale del Paese. La stazione, con un edificio di 100.000 metri quadrati, funge da importante snodo di trasporto integrato nel nord-ovest della Cina. Per la costruzione della stazione sono state adottate tecnologie avanzate, come la costruzione intelligente panoramica e il posizionamento ad alta precisione “5G + Sistema satellitare di navigazione BeiDou”. Sul tetto della stazione sono stati installati oltre 30.000 metri quadrati di moduli fotovoltaici, che dovrebbero generare ogni anno più di 7 milioni di kWh di energia elettrica verde per il consumo in loco.

-Foto Xinhua-

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