Tunisia, al via a Siliana il progetto Zafit sulla filiera lattiero-casearia

ROMA (ITALPRESS) – L’ambasciatore d’Italia in Tunisia, Alessandro Prunas, insieme al sindaco di Cremona Andrea Virgilio, al vicepresidente del Consiglio delle Regioni e dei Distretti Youssef Bargaoui, alla presidente dell’Iresa Zohra Lili Chabaane, al commissario regionale allo Sviluppo agricolo di Siliana Jamel Ferchichi e alla direttrice dell’Aics di Tunisi Isabella Lucaferri, ha inaugurato a Siliana l’evento di lancio del progetto “Zafit – Formazione agro-zootecnica ecosostenibile per maggiori opportunità occupazionali in Tunisia”.

Il progetto, finanziato dalla Cooperazione italiana e realizzato dal Comune di Cremona in partenariato con diverse istituzioni italiane e tunisine, porterà benefici a oltre 300 famiglie di allevatori, con l’obiettivo di rafforzare la filiera lattiero-casearia nel Governatorato di Siliana.

“Con il progetto Zafit confermiamo l’impegno dell’Italia a favore di una cooperazione concreta e orientata allo sviluppo sostenibile dei territori, in un ambito – quello agricolo – cruciale per il partenariato italo-tunisino“, ha dichiarato l‘ambasciatore Prunas. “Grazie al sostegno della Cooperazione italiana e attraverso un’eccellenza europea nel settore come il territorio di Cremona, consolidiamo ulteriormente l’investimento italiano nella formazione, nell’innovazione e nella valorizzazione delle competenze locali, per rafforzare una filiera strategica per l’economia tunisina”.

– Foto Ambasciata d’Italia in Tunisia –

(ITALPRESS).