Cina: inaugurata la stazione ferroviaria di Pechino Tongzhou (3)

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un treno diretto a Tangshan, nella provincia settentrionale cinese dello Hebei, è fermo alla stazione ferroviaria di Tongzhou a Pechino, capitale della Cina, il 30 dicembre 2025. La stazione, situata nel polo di trasporto completo del distretto di Tongzhou, il subcentro di Pechino, è entrata ufficialmente in funzione martedì.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]