GUANGZHOU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Alcuni bambini interagiscono con un’installazione decorativa durante la seconda fase della 140esima edizione della Fiera di Canton a Guangzhou, nella provincia meridionale cinese del Guangdong, il 23 ottobre 2026. Questa seconda fase della 140esima edizione della China Import and Export Fair, nota anche come Fiera di Canton, si è aperta qui ieri. Dedicata al tema “Vita domestica di qualità”, si estende su una superficie di 515.000 metri quadrati, con la partecipazione di oltre 10.000 imprese.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]