Cina: in crescita lo shopping duty-free offshore durante le vacanze estive (2)

HAIKOU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Dei clienti provano alcuni prodotti in un negozio duty-free nel centro di Haikou, nella provincia meridionale cinese di Hainan, il 29 agosto 2026. I dati della dogana di Haikou hanno mostrato che le vendite derivanti dallo shopping duty-free offshore in tutta l’isola hanno raggiunto i 3,82 miliardi di yuan (circa 569,22 milioni di dollari USA) durante il periodo delle vacanze estive di quest’anno, con un aumento del 4,1% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS)
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