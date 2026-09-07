Malta, il figlio della giornalista assassinata Caruana Galizia chiede un nuovo processo per Fenech

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Matthew Caruana Galizia, figlio della giornalista maltese assassinata, Daphne Caruana Galizia, ha chiesto un nuovo processo per l’imprenditore Yorgen Fenech dopo la sua assoluzione. In una dichiarazione pubblicata su Facebook dopo la sentenza, Matthew Caruana Galizia ha affermato che Fenech “l’ha fatta franca con un omicidio” e ha insistito sulla necessità di un nuovo processo. “Non mi aspetto niente di meno di un nuovo processo”, ha scritto. Ha inoltre invitato la polizia e la procura a “non lasciarsi distrarre” da quelle che ha definito false piste, che sarebbero state introdotte da “persone intenzionate a depistare le indagini”.

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