Sassonia-Anhalt all’ultradestra di AfD, Merz “Mi assumo la responsabilità, ma arrendersi non è un’opzione”

BERLINO (GERMANIA) (ITALPRESS) – Il partito di ultradestra Alternative fuer Deutschland (AfD), guidato da Ulrich Siegmund, ha dominato le elezioni regionali in Sassonia-Anhalt, raccogliendo il 43,8% dei voti (+23% rispetto alla precedente tornata), con un enorme distacco rispetto alla CDU (17,2%, crollo del 20%), ma mancando la maggioranza assoluta. Molto alta l’affluenza alle urne, il 77,8%.

Alla chiusura dello spoglio, avvenuta in nottata, l’AfD – che ha ottenuto il miglior risultato mai registrato da un partito nella regione tedesca – ha avuto però la certezza che da solo non potrà governare: ha ottenuto 39 seggi, ne servono 42. Questo perchè il BSW è riuscito a entrare per un soffio nel Parlamento regionale di Magdeburgo, ottenendo il 5,3% (e 5 seggi).

La CDU del Ministro-Presidente uscente Sven Schulze ha subito una disfatta, con un consenso piu’ che dimezzato. Al terzo posto SPD, 9,3%; Verdi 8,9%, e Linke, 8,6%. Al momento non è chiaro quindi se l’AfD riuscirà a convincere singoli deputati di altri gruppi parlamentari a sostenere l’elezione di Siegmund a Ministro-Presidente.

Prima del voto, gli altri partiti avevano escluso qualsiasi coalizione con l’AfD. Tranne il BSW, che ieri sera ha lasciato intendere di essere aperto a una collaborazione con la destra. “Abbiamo detto che parleremo con tutti i partiti. Incluso l’AfD”, ha detto il capolista del BSW, Thomas Schulze. “Il ‘cordone sanitario’ non ci interessa; parleremo con tutti i partiti”.

La leader federale dell’AfD, Alice Weidel, ha lasciato intendere ieri sera che anche singoli deputati della CDU potrebbero passare all’AfD. Resta da capire se si tratti di una possibilità concreta o semplicemente di una manovra volta a destabilizzare ulteriormente il partito.

Sia Weidel che Siegmund hanno sottolineato di voler “tendere la mano” a tutti i partiti e di volerli invitare a un confronto. Il co-leader dell’AfD Tino Chrupalla è certo: “Ulrich Siegmund si candiderà sicuramente alla carica di Ministro-Presidente nel Landtag; questo è un punto fermo”.

MERZ “MI ASSUMO RESPONSABILITÀ, ARRENDERSI NON È OPZIONE”

“Sono consapevole della mia responsabilità personale”. Lo ha dichiarato il cancelliere tedesco e leader dell’Unione cristiano-democratica, Friedrich Merz, in un punto stampa all’indomani delle elezioni in Sassonia-Anhalt. Il voto ha visto una vittoria schiacciante di Alternative fuer Deutschland (AfD) e un calo consistente del partito conservatore di Merz. “Arrendersi non è un’opzione”, ha poi detto il cancelliere, che ha annunciato una riflessione “su come possiamo tornare a un successo politico”. Il risultato elettorale nel Land tedesco, ha poi aggiunto Merz, non modificherà “di un millimetro” il sostegno del governo all’Ucraina.

WEIDEL “MERZ IMPOPOLARE, CITTADINI SI ASPETTANO CAMBIAMENTO POLITICO”

“La Cdu ha subito una debacle, un risultato che si riflette a livello federale. Le persone hanno perso la fiducia, nessun cancelliere prima era stato così impopolare quanto Friedrich Merz. Penso che sia un problema per un futuro prospero in Germania”. Così Alice Weidel, co-presidente del partito di estrema destra Alternative für Deutschland (AfD), in conferenza stampa.

“Anche questo lo ha dimostrato l’elezione in Sassonia-Anhalt: la gente si aspetta un cambiamento politico, le persone in questo Paese non vogliono continuare su questa strada con l’immigrazione illegale, le frontiere aperte, un tasso di criminalità esplosivo con dei respingimenti mancati, una politica energetica disastrosa che ha portato ad avere i prezzi dell’energia più alti in tutto il mondo”, ha spiegato.

SIEGMUND “RISULTATO EQUIVALE A UN INCARICO DI GOVERNO”

“Abbiamo sempre affermato che compito abbiamo: abbiamo ricevuto un incarico di governo che non potrebbe essere più chiaro. È il miglior risultato che un partito abbia mai raggiunto dal 1990 in Sassonia-Anhalt. Dunque, sicuramente questo risultato equivale a un incarico di governo”. Così il leader dell’Afd per la Sassonia-Anhalt, Ulrich Siegmund, in conferenza stampa, commentando il voto di ieri. “Vogliamo restare fedeli a noi stessi, non ci lasceremo piegare e soprattutto non diventeremo come coloro che sono stati purgati ieri in Sassonia-Anhalt. La Cdu è riuscita a scavarsi la fossa perché ha sempre promesso ciò che non ha mantenuto. Anche in Sassonia-Anhalt si è piegata, ha istituito una coalizione che non era prevista dal suo programma in campagna elettorale, una cosa che con me non succederà”, ha aggiunto.

“La sera voglio continuare a potermi guardare allo specchio, voglio continuare a essere fedele ai miei valori, ai nostri contenuti, chiaramente assumendomi la responsabilità politica per il land della Sassonia-Anhalt e per tutta la Nazione. Continueremo a portare avanti i valori che abbiamo sempre professato, tenderemo la mano a tutti coloro che sono disposti a collaborare con noi, che possono essere singoli partiti o singoli deputati, che condivideranno con noi le posizioni che ci hanno fatto ottenere un tale successo. È una responsabilità che abbiamo verso noi stessi, verso il nostro land”, ha concluso Siegmund.

MOSCA “VITTORIA AFD UMILIA ARROGANZA DEL GOVERNO MERZ”

“La storica vittoria dell’AfD umilia l’arroganza, la ristrettezza mentale, la propensione alla guerra, l’incompetenza e l’ipocrisia della screditata coalizione di governo tedesca”. Così Kirill Dmitriev, inviato speciale del presidente Vladimir Putin per gli Investimenti e la cooperazione economica, in un post su X. “I tedeschi hanno parlato e la Germania si è svegliata. L’umiliato Merz è appena diventato uno Starmer”, conclude.

– foto IPA Agency –

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