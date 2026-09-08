Sahara, la Grecia rafforza il proprio sostegno al Piano di autonomia proposto dal Marocco

RABAT (MAROCCO) (ITALPRESS) – La Grecia rafforza il proprio sostegno al Piano di autonomia proposto dal Marocco per il Sahara, ritenendo che esso rappresenti un “contributo serio e credibile” al processo politico condotto sotto l’egida delle Nazioni Unite e che “potrebbe costituire la soluzione più realizzabile” per giungere a una composizione definitiva della controversia regionale. È quanto ha dichiarato il ministro degli Esteri greco, Giorgos Gerapetritis, al termine dell’incontro ad Atene con il ministro degli Affari Esteri, della Cooperazione Africana e dei Marocchini residenti all’Estero, Nasser Bourita, in visita di lavoro in Grecia. Secondo quanto riferisce una nota pubblicata sul sito del ministero degli Esteri marocchino, Gerapetritis ha sottolineato che, in linea con la posizione comune dell’Unione europea, Atene “sostiene pienamente gli sforzi” dell’Inviato personale del Segretario generale delle Nazioni Unite, Staffan de Mistura, volti a condurre negoziati sulla base della proposta marocchina di autonomia, con l’obiettivo di raggiungere una soluzione giusta, duratura e reciprocamente accettabile. Il capo della diplomazia greca ha inoltre ricordato che la Grecia, membro non permanente del Consiglio di Sicurezza dell’Onu per il biennio 2025-2026, accoglie con favore l’adozione della Risoluzione 2797, che pone la proposta marocchina di autonomia alla base dei negoziati per una soluzione politica definitiva.

“Riteniamo che la proposta di autonomia costituisca un contributo serio e credibile al processo delle Nazioni Unite in corso e potrebbe rappresentare la soluzione più realizzabile”, ha affermato Gerapetritis. La posizione espressa da Atene consolida così la crescente convergenza europea attorno a un processo negoziale fondato sull’iniziativa marocchina di autonomia e si inserisce nel nuovo quadro delineato dalla Risoluzione 2797 del Consiglio di Sicurezza. Il ministro greco ha inoltre evidenziato il ruolo del Marocco quale “pilastro di stabilità” nella regione e il suo contributo attivo allo sviluppo del continente africano. Nel corso dell’incontro, Bourita e Gerapetritis hanno affrontato anche il rafforzamento delle relazioni bilaterali, con particolare attenzione alla cooperazione economica e commerciale, alle infrastrutture, all’energia verde, alla gestione delle risorse idriche, ai porti, al trasporto marittimo e al settore agroalimentare. Atene considera inoltre il Marocco un’importante porta d’accesso ai mercati dell’Africa subsahariana e guarda alle opportunità offerte dai grandi progetti infrastrutturali legati alla Coppa del Mondo Fifa 2030, che vedrà il Regno tra i Paesi organizzatori.

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