Yemen, le forze della Coalizione “Gli attacchi Houthi sono una minaccia diretta alla sicurezza”

RIYADH (ARABIA SAUDITA) (ITALPRESS) – Il portavoce ufficiale delle forze della Coalizione a sostegno della legittimità in Yemen, il maggior generale saudita Turki al-Malki, ha dichiarato che gli attacchi della milizia Houthi e i tentativi di colpire il Regno dell’Arabia Saudita, le sue risorse nazionali, i cittadini e i residenti rappresentano una pericolosa escalation che conferma l’approccio ostile e irresponsabile.

In una nota ripresa da al Arabiya, Al-Malki ha sottolineato che gli attacchi indiscriminati della milizia Houthi costituiscono una flagrante violazione della sovranità del Regno e una minaccia diretta alla sicurezza e all’incolumità dei suoi cittadini e residenti. Questi attacchi “scellerati e ingiustificati”, ha aggiunto, confermano il comportamento criminale ed estremista.

Il comando delle forze congiunte della Coalizione, ha concluso al-Malki, adotterà tutte le misure operative necessarie per deterrere questa milizia terroristica e confrontare con fermezza il suo approccio ostile.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).