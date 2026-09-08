Algeria, 10 morti e 12 feriti in un incidente stradale in Cabilia

ALGERI (ALGERIA) (ITALPRESS) – Dieci persone sono morte e altre 12 sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto nella provincia di Tizi Ouzou, in Cabilia, nel nord dell’Algeria. Lo ha reso noto la Protezione civile algerina, precisando che i feriti, di età compresa tra 19 e 69 anni, sono stati soccorsi e trasportati all’ospedale locale.

L’incidente si è verificato sulla strada nazionale numero 12, nel territorio del comune di Tadmaït, nel distretto di Draâ Ben Khedda, e ha coinvolto una motrice con rimorchio e dieci veicoli.

Le dieci vittime sono state trasferite all’obitorio dell’ospedale, mentre le operazioni di soccorso e gestione dell’incidente sono proseguite sul posto.

-Foto di repertorio IPA Agency-

(ITALPRESS).