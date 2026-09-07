Ucraina, media “Trump sentirà Putin e Zelensky in giornata”

KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) – Donald Trump dovrebbe parlare oggi con il presidente russo Vladimir Putin dopo essere stato informato dai suoi inviati Steve Witkoff e Jared Kushner sull’ultimo ciclo di colloqui di pace tra Kiev e Mosca, prima di sentire il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Lo riporta Kyiv Independent, che cita un funzionario statunitense.

Witkoff e Kushner hanno effettuato ieri la loro prima visita a Kiev, dove hanno incontrato Zelensky e avuto colloqui con il suo team, il giorno dopo aver incontrato Putin a Mosca, con l’obiettivo di far progredire i negoziati per porre fine alla guerra.

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