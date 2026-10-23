Cina: in corso le contromisure per l’arrivo del tifone Champi (2)

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un pescatore sistema le cime di ormeggio di un peschereccio in un porto dedicato a Xiamen, nella provincia sud-orientale cinese del Fujian, il 21 ottobre 2026. L’Amministrazione meteorologica cinese (CMA) ha emesso una risposta di emergenza di livello IV per prepararsi all’arrivo del tifone Champi, che si sta avvicinando alle aree marittime a est di Taiwan, nella Cina sud-orientale, e che dovrebbe portare vento e pioggia nelle aree marittime sud-orientali e nella parte orientale della Cina.

-Foto Xinhua-

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