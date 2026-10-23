Cina: in corso le contromisure per l’arrivo del tifone Champi (1)

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto aerea, scattata da un drone il 21 ottobre 2026, mostra dei pescherecci ormeggiati in un porto nella cittadina di Shitang, città di Wenling, nella provincia orientale cinese dello Zhejiang. L’Amministrazione meteorologica cinese (CMA) ha emesso una risposta di emergenza di livello IV per prepararsi all’arrivo del tifone Champi, che si sta avvicinando alle aree marittime a est di Taiwan, nella Cina sud-orientale, e che dovrebbe portare vento e pioggia nelle aree marittime sud-orientali e nella parte orientale della Cina.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).