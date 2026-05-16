Cina: in aumento gli esemplari di neofocena dello Yangtze (2)

YICHANG (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Questa foto, scattata il 14 maggio 2026, mostra alcune neofocene dello Yangtze mentre nuotano vicino al tratto inferiore della diga di Gezhouba, nella città di Yichang, nella provincia centrale cinese dello Hubei. La neofocena dello Yangtze è un animale selvatico sottoposto a protezione nazionale di prima classe, e lo stato della sua popolazione funge da “barometro” dell’ambiente ecologico del fiume Yangtze. Negli ultimi anni, la popolazione della specie in quest’area è aumentata costantemente grazie all’attuazione di interventi sistematici di ripristino ecologico.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).