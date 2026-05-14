Cina: imprese e innovazione trainano cooperazione e sviluppo (2)

QINGDAO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una linea di produzione fotografata presso la Haier Qingdao Washing Machine Interconnected Factory a Qingdao, nella provincia orientale cinese dello Shandong, il 12 maggio 2026. Situata nella West Coast New Area di Qingdao, la fabbrica è una lighthouse factory dimostrativa 5.5G a scenario completo. Grazie a 130 tecnologie avanzate, tra cui 5.5G, algoritmi avanzati e gemelli digitali, la fabbrica ha ulteriormente ottimizzato i propri prodotti e servizi.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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