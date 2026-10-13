Cina: imprenditore italiano amplia l’attività alimentare nel mercato in crescita

GUANGZHOU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Vent’anni fa, il giovane italiano Mattia Pinza arrivò in Cina dopo aver concluso gli studi di laurea magistrale. Con grande sorpresa della sua famiglia, rinunciò all’opportunità di rilevare l’attività del padre in Cina e iniziò a lavorare in un’azienda nella provincia orientale cinese del Jiangsu.

A 26 anni, Pinza era desideroso di costruirsi una carriera propria. Ma il clima del Jiangsu era molto diverso da quello di La Spezia, la sua città natale sul Mediterraneo, nota per il sole e le spiagge.

Indeciso se restare o partire, accettò l’invito di un amico che lavorava a Zhuhai, una città costiera nella provincia meridionale cinese del Guangdong, la più popolosa del Paese.

Una volta atterrato a Zhuhai, la calda brezza marina, le spiagge dorate e l’acqua azzurra gli ricordarono casa. Decise di costruire lì il proprio futuro.

Nel 2012, Pinza lasciò il precedente lavoro per avviare un’attività in proprio. Attratto dall’atmosfera rilassata e dal paesaggio costiero di Zhuhai, che richiamava quello italiano, fondò un’azienda locale che vendeva autentico gelato italiano, il suo cibo preferito fin da bambino, importandolo direttamente dall’Italia.

Con la progressiva apertura della Cina, i ristoranti internazionali si sono moltiplicati in tutto il Paese, rivelando una forte domanda di mercato per prodotti importati di alta qualità.

Avvalendosi della sua consolidata rete logistica della catena del freddo e della propria rete di fornitori, Pinza si è orientato verso la distribuzione di alimenti importati. La sua azienda è ora diventata un fornitore nazionale di primo piano.

La sua offerta comprende ora pasta, salsa di pomodoro, olio d’oliva, vino e altri prodotti, oltre al gelato, con approvvigionamenti che si estendono fino all’Australia e alla Nuova Zelanda. Gestisce anche linee di produzione di salsicce, sughi di carne e formaggi in diverse province cinesi.

L’attività registra una crescita annuale del 20% e rifornisce oltre 2.000 ristoranti in tutta la Cina, ha dichiarato Pinza.

Il gelato rimane sempre nell’elenco dei prodotti come legame affettivo che collega La Spezia e Zhuhai. Motivato da questo legame, Pinza ha proposto all’ufficio per gli affari esteri di Zhuhai di stabilire un gemellaggio tra le due località.

All’inizio non nutriva grandi aspettative. Tuttavia, poco dopo, l’ufficio lo ha invitato a unirsi a una delegazione di Zhuhai in visita in Italia. Durante il viaggio, il sindaco di La Spezia ha incontrato la delegazione per discutere della potenziale collaborazione.

Le due città si sono ufficialmente gemellate nel 2019. Da allora, Pinza ha fatto da ponte per gli scambi tra i popoli della Cina e dell’Italia. Ha contribuito a organizzare eventi a Zhuhai, tra cui giornate di beneficenza dedicate alla cucina italiana, programmi bilaterali di scambio tra studenti e attività economiche tra i due Paesi.

(ITALPRESS).