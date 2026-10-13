Malta, il Governo accelera sulla revisione delle norme migratorie

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Il governo maltese presenterà nei prossimi mesi una riforma organica della legislazione sull’immigrazione. Lo ha annunciato il ministro dell’Interno, Glenn Bedingfield. Bedingfield ha fatto l’annuncio nel corso di una visita all’AWAS, l’agenzia che si occupa della tutela delle persone richiedenti asilo. “Dietro ogni politica e dietro ogni legge ci sono delle persone”, ha dichiarato il ministro, sottolineando la necessità di coniugare l’efficacia del sistema di gestione dell’immigrazione con il rispetto della dignità umana.

Bedingfield ha spiegato che la riforma comprenderà una revisione della Legge sull’immigrazione entrata in vigore nel 1970. Da allora, ha osservato, Malta ha attraversato profondi cambiamenti economici e sociali, tra cui l’adesione all’Unione europea e l’ingresso nell’area Schengen, sviluppi che hanno inciso sulle esigenze del Paese in materia di immigrazione.

Il ministro ha inoltre sottolineato che la crescita economica di Malta sta attirando un numero crescente di lavoratori stranieri, creando nuove opportunità ma anche nuove sfide che richiedono una risposta responsabile.

Secondo Bedingfield, il quadro normativo deve rispecchiare le realtà attuali e consentire una gestione dell’immigrazione più trasparente, equa ed efficiente.

La riforma proposta punterà a procedure più chiare ed efficaci, mantenendo al contempo la sicurezza e l’ordine pubblico tra le priorità. Bedingfield ha infine ribadito l’importanza di tutelare i diritti umani, in particolare quelli delle persone che necessitano effettivamente di protezione e assistenza.

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(ITALPRESS).