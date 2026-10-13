Cina: forum a Pechino esplora nuove vie per la governance urbana moderna

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Esperti cinesi e internazionali si sono riuniti a Pechino per esplorare nuove vie per modernizzare la governance urbana, in occasione dell’apertura, avvenuta ieri, del Forum di Pechino 2026 sulla risposta rapida ai reclami dei cittadini.

L’evento di due giorni, dedicato al tema “L’era dell’intelligenza digitale e la città delle persone”, ha attirato oltre 3.200 partecipanti provenienti da più di 70 Paesi e regioni.

Nel 2019, Pechino, che conta oltre 20 milioni di residenti, ha avviato un’iniziativa di “risposta rapida ai reclami dei cittadini”, volta ad affrontare tempestivamente le preoccupazioni della popolazione e a risolvere in modo efficiente i problemi quotidiani. Sono stati integrati oltre 60 servizi di assistenza telefonica in un unico numero, il 12345, che rappresenta il principale canale attraverso il quale i residenti possono esprimere le proprie preoccupazioni.

I dati ufficiali mostrano che la capitale cinese ha gestito circa 200 milioni di segnalazioni da parte dei cittadini in poco più di sette anni, con tassi di risoluzione e soddisfazione entrambi superiori al 97%.

La riforma di Pechino, denominata “risposta rapida ai reclami dei cittadini”, è iniziata con un’unica linea telefonica diretta e con una piattaforma, e si è da allora evoluta in un sistema di governance urbana che integra big data e intelligenza artificiale, in grado di affrontare una serie di questioni urgenti di interesse pubblico, ha dichiarato Gao Xiang, presidente dell’Accademia cinese delle scienze sociali, nel suo discorso di apertura.

“Il potenziamento digitale della governance urbana incentrata sulle persone è la tendenza prevalente nella governance urbana a livello mondiale”, ha affermato.

Il forum di quest’anno ha presentato una serie di risultati di ricerca sulla governance urbana, tra cui studi teorici sulla riforma stessa, una valutazione dei servizi di assistenza telefonica delle città a livello globale e casi di studio sull’innovazione della governance nel mondo.

Sono state inoltre presentate due pubblicazioni in lingua inglese dedicate alla riforma: la monografia “How Urban Governance Works: the Case of Swift Response to Public Complaints in Beijing” e un numero speciale del “Journal of Comparative Policy Analysis: Research and Practice”. Entrambe testimoniano il passaggio dalle esperienze acquisite all’elaborazione teorica e dalla pratica cinese al confronto internazionale.

“L’esperienza del sistema di servizi ai cittadini di Pechino ha offerto insegnamenti preziosi ad Atene per promuovere una governance urbana incentrata sulle persone e costruire una città che ascolti i propri cittadini e risponda alle loro preoccupazioni”, ha dichiarato Georgios K. Giannaros, primo vice sindaco di Atene, in Grecia.

Organizzato ogni due anni, il Forum di Pechino sulla risposta rapida ai reclami dei cittadini ha previsto quest’anno sei sottoforum paralleli, durante i quali i partecipanti hanno osservato che la riforma ha favorito cambiamenti nella governance delle megalopoli, offrendo al mondo uno sguardo sull’approccio cinese alla governance.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).