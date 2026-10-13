ROMA (ITALPRESS) – Almeno sei civili sono morti e decine sono rimasti feriti a causa del bombardamento indiscriminato compiuto dai miliziani Houthi sulla città di Taiz e sulle sue campagne. Lo ha reso noto l’Ufficio per i diritti umani di Taiz citato dalla Tv al Jazeera.

L’Ufficio sanitario e della popolazione della stessa provincia ha lanciato l’allarme per una imminente catastrofe sanitaria: negli ospedali e nelle strutture sanitarie locali le scorte di medicinali e materiali medici sono ormai esaurite a causa dell’assedio in corso, con il rischio concreto di interruzione dei servizi nei prossimi giorni. La città è infatti ormai assediata dai ribelli Houthi.

I miliziani Houthi hanno preso di mira all’alba di oggi anche l’ospedale Al-Safwa nella provincia di Taiz. Lo ha reso noto l’agenzia di stampa yemenita Saba, che parla di un civile ferito e di danni materiali a diversi reparti e alle finestre delle stanze dei pazienti. Secondo fonti locali citate dall’agenzia, l’attacco è avvenuto dopo il bombardamento Houthi di alcuni quartieri residenziali della città, che aveva già provocato vittime civili, mentre i soccorritori si stavano radunando per trasferire e curare i feriti.

FORZE GOVERNO RAFFORZANO FRONTE DI MUDARABA A LAHJ IN SCONTRI CON HOUTHI

Violenti scontri si sono registrati in queste ore sui fronti a nord-ovest della provincia di Lahj, nel Yemen occidentale, tra le forze governative e i miliziani Houthi nel distretto di Mudaraba. I combattimenti si sono concentrati sulle posizioni di Aghbara, Mansoura e Mahawla, a circa 48 chilometri a est di Bab el-Mandeb, dopo un attacco sferrato dagli Houthi contro le Forze Al-Amaliqa (Giganti), schierate in zona da domenica. Lo riporta la Tv al Arabiya.

Fonti sul campo riferiscono di consistenti ammassamenti militari Houthi e dell’impiego di un intenso fuoco di copertura con artiglieria e droni, nel tentativo di sfondare le linee e raggiungere il monte strategico di Jabal Hawab. Le Brigate Al-Amaliqa hanno comunicato di aver rafforzato lunedì il fronte del distretto di Mudaraba, al confine con il distretto di Waziyah nella provincia di Taiz, per contrastare i miliziani e impedire qualsiasi avanzata verso le aree di Subayha.

In un post sulla piattaforma X le stesse forze hanno elogiato la resistenza delle tribù di Subayha nella difesa del proprio territorio, ribadendo “l’unità di destino nella battaglia esistenziale contro gli Houthi” e ringraziando il supporto aereo della coalizione. Sono state diffuse inoltre immagini di decine di prigionieri Houthi che ricevono cure mediche in un ospedale.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

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