Cina: al via il Congresso mondiale della vigna e del vino nel Ningxia

YINCHUAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il 47esimo Congresso mondiale della vigna e del vino si è aperto ieri a Yinchuan, capoluogo della regione autonoma nord-occidentale cinese del Ningxia Hui, principale area di produzione vinicola della Cina.

È la prima volta che il congresso, organizzato in concomitanza con la 24esima Assemblea generale dell’Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), si tiene in Asia dalla sua istituzione nel 1924.

L’evento ha attirato oltre 800 partecipanti, tra cui delegati provenienti da 51 Stati membri dell’OIV, inviati diplomatici di 25 Paesi in Cina, rappresentanti di 47 Paesi e di organizzazioni internazionali, esperti e studiosi di primo piano del settore vitivinicolo provenienti dalla Cina e dall’estero, oltre a responsabili di associazioni di categoria nazionali e di imprese di primo piano.

Incentrato sulla creazione di un nuovo panorama per l’industria vitivinicola globale, il congresso prevede una cerimonia di apertura, un seminario sullo sviluppo di alta qualità dell’industria vitivinicola cinese, una sottosessione dedicata alla scienza e alla tecnologia, visite di settore e una cerimonia di chiusura.

Oltre 400 lavori accademici provenienti da 35 Paesi saranno presentati nella sottosessione, illustrando le tecnologie vinicole più avanzate a livello mondiale e contribuendo a promuovere la trasformazione e l’ammodernamento dell’industria vitivinicola cinese.

La sesta edizione della China (Ningxia) International Wine Culture and Tourism Expo si è aperta in concomitanza con il congresso, attirando 84 cantine e imprese di fama mondiale provenienti da aree di produzione caratteristiche di 16 Paesi. L’evento ha attirato anche un totale di 146 cantine nazionali di primo piano provenienti dal Ningxia e da altre principali aree di produzione in Cina.

Le pendici orientali del monte Helan, nel Ningxia, sono diventate la più grande area contigua di produzione di uva da vino della Cina. Questa regione conta 607.000 mu, pari a circa 40.467 ettari, dedicati alla coltivazione e allo sviluppo dell’uva da vino, che rappresentano quasi il 42% del totale della Cina.

Il Ningxia, che ospita 261 imprese vinicole, tra cui 130 cantine, produce ogni anno 140 milioni di bottiglie di vino.

L’industria vinicola locale è diventata anche un motore del turismo. Le cantine del Ningxia registrano oltre 3,7 milioni di visite turistiche ogni anno, generando un fatturato complessivo superiore a 50 miliardi di yuan (circa 7,4 miliardi di dollari USA).

(ITALPRESS).