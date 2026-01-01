PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina ha deciso di attuare misure di salvaguardia sulla carne bovina importata a partire dal primo gennaio 2026 fino al 31 dicembre 2028, ha annunciato mercoledì il ministero di Commercio.

La decisione è stata presa a seguito della sentenza definitiva di un’indagine di salvaguardia sulla carne importata di animali bovini, avviata il 27 dicembre 2024.

Le misure saranno attuate sotto forma di contingenti tariffari specifici per Paese, ha affermato il ministero. Le importazioni di carne bovina che supereranno le quantità stabilite saranno soggette a ulteriori contingenti tariffari del 55%.

Le misure saranno in vigore per un periodo di tre anni e saranno progressivamente allentate a intervalli fissi durante il periodo di attuazione, ha precisato il ministero.

Per i prodotti originari di Paesi o regioni in via di sviluppo, le misure di salvaguardia non si applicheranno qualora la quota di importazione di un singolo Paese o regione non superi il 3% e la quota complessiva delle importazioni di tutti questi Paesi e regioni non superi il 9%. Tuttavia, le misure si applicheranno a questi stessi Paesi o regioni a partire dall’anno successivo, qualora le condizioni non saranno soddisfatte.

(ITALPRESS).