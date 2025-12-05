PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una Luna piena fotografata sopra un porto nella contea di Daishan, città di Zhoushan, nella provincia orientale cinese dello Zhejiang, il 4 dicembre 2025. Nella mattina di venerdì è apparsa agli occhi degli osservatori lunari la seconda luna piena più grande dell’anno, ma il momento migliore per osservarla è stata la serata di giovedì.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
