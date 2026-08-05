Mosca accentra la logistica militare, Putin sceglie il Generale Solodchuk

MOSCA (RUSSIA) (ITALPRESS) – La guerra in Ucraina ridisegna anche la macchina organizzativa delle Forze armate russe. In una riunione al Cremlino con il ministro della Difesa Andrej Belousov, il capo di Stato maggiore Valerij Gerasimov e i vertici dei raggruppamenti Centro ed Est, Vladimir Putin ha annunciato l’accentramento dell’intera logistica militare sotto un’unica responsabilità, affidata al generale Valerij Solodchuk.

La decisione segue quella già adottata per riunire approvvigionamento, forniture e gestione degli armamenti sotto il viceministro Aleksandr Sanchik, già comandante operativo sul fronte ucraino. “Nelle condizioni attuali si tratta a tutti gli effetti di un incarico di combattimento”, ha affermato Putin, indicando nella conoscenza diretta delle esigenze dei reparti il criterio guida della riforma.

Solodchuk, finora alla testa del raggruppamento Centro, dovrà dunque coordinare sostegno logistico, distribuzione dei materiali e risposta alle necessità delle unità. Il presidente lo ha definito “uno dei comandanti più capaci oggi in servizio”, sottolineando che nessuno meglio dei responsabili impiegati sul terreno conosce ciò che occorre “ai soldati e agli ufficiali”. La riorganizzazione conferma la volontà di Mosca di accorciare la catena decisionale e saldare pianificazione industriale, rifornimenti e condotta delle operazioni.

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