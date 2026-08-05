Iran, Tajani sente Araghchi “Avanti con il dialogo, libera navigazione a Hormuz”

ROMA (ITALPRESS) – “Ho appena parlato con il Ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi. Mi ha illustrato la trattativa che l’Iran sta avendo con l’Oman per riaprire lo stretto di Hormuz al traffico commerciale. Ho ribadito l’importanza di proseguire il dialogo per arrivare rapidamente a una soluzione politica della crisi anche con gli Stati Uniti ed evitare nuove escalation”. Lo ha scritto su X il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani. “È essenziale garantire la piena libertà di navigazione nello Stretto di Hormuz, senza pedaggi o limitazioni, nell’interesse della stabilità regionale e dell’economia globale”, ha proseguito. “Abbiamo parlato anche del Libano: auspico che i negoziati in corso a Roma producano risultati concreti per consolidare il cessate il fuoco e arrivare a un accordo generale. Gli ho ribadito che il ruolo dell’Iran è cruciale per fermare le azioni militari di Hezbollah. L’Italia continuerà a fare la propria parte per favorire dialogo, sicurezza e pace in Medio Oriente”, ha concluso Tajani.

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