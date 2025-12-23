Cina: il villaggio di Manhai rinasce con turismo e tradizioni etniche (1)

MOJIANG (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Dei turisti consumano un pasto nel villaggio di Manhai, nella contea autonoma Hani di Mojiang della città di Pu’er, nella provincia sud-occidentale cinese dello Yunnan, il 20 dicembre 2025.

Il villaggio di Manhai, situato nella contea, ospita abitanti appartenenti a diversi gruppi etnici. Negli ultimi anni, con il sostegno del governo locale, il villaggio ha compiuto progressi significativi nella rivitalizzazione rurale. Manhai ha riconvertito abitazioni inutilizzate in strutture ricettive familiari e centri per viaggi di studio. Ha inoltre valorizzato il proprio patrimonio culturale immateriale, come l’intreccio del bambù, per sviluppare corsi per viaggi studio e prodotti culturali e creativi. Inoltre, Manhai ha formato gli abitanti del villaggio nella gestione delle strutture ricettive famigliari e nel ruolo di istruttori durante tali viaggi studio. Oggi il villaggio ha attirato numerosi turisti e imprenditori in visita e intenzionati ad avviare attività.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).