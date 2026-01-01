PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Alla vigilia di Capodanno, il presidente cinese Xi Jinping ha pronunciato il suo messaggio per il nuovo anno 2026 attraverso il China Media Group e su Internet. Di seguito il testo integrale del messaggio:

‘Un saluto a tutti. Anno dopo anno, la vita apre un nuovo capitolo. Con l’inizio del nuovo anno, porgo a tutti voi i miei migliori auguri da Pechino.

Il 2025 segna il completamento del 14esimo Piano quinquennale della Cina per lo sviluppo economico e sociale. Negli ultimi cinque anni, abbiamo avanzato con intraprendenza e forza d’animo, superando molte difficoltà e sfide. Abbiamo raggiunto gli obiettivi del Piano e compiuto solidi progressi nel nuovo percorso verso la modernizzazione cinese. La nostra produzione economica ha superato le soglie una dopo l’altra, e quest’anno dovrebbe raggiungere i 140.000 miliardi di yuan. La nostra forza economica, le capacità scientifiche, tecnologiche e di difesa e la forza nazionale complessiva hanno tutte raggiunto nuovi massimi. Acque limpide e montagne rigogliose sono diventate una caratteristica saliente del nostro paesaggio. Il nostro popolo gode di un crescente senso di gratificazione, felicità e sicurezza. Gli ultimi cinque anni hanno costituito un percorso davvero straordinario e i nostri successi non sono stati conquistati facilmente. Il vostro instancabile duro lavoro ha reso la nostra nazione fiorente e prospera. Rendo omaggio a tutti voi per la vostra eccezionale diligenza e per i vostri preziosi contributi.

Quest’anno è stato ricco di ricordi indelebili. Abbiamo commemorato solennemente l’80esimo anniversario della vittoria nella Guerra di resistenza del popolo cinese contro l’aggressione giapponese e nella Guerra mondiale antifascista, e abbiamo istituito la Giornata del recupero di Taiwan. Questi importanti eventi nazionali sono stati solenni e potenti, e la gloria della vittoria risplenderà nelle pagine della storia. Ispirano tutti i figli e le figlie della nazione cinese a ricordare la storia, onorare gli eroi caduti, custodire la pace e creare un futuro migliore. Stanno radunando una potente forza per il grande ringiovanimento della nostra nazione.

Abbiamo cercato di stimolare uno sviluppo di alta qualità attraverso l’innovazione. Abbiamo integrato profondamente la scienza e la tecnologia con le industrie, introducendo una serie di nuove innovazioni. Molti modelli di IA di grandi dimensioni si sono sfidati in una corsa verso l’eccellenza e sono stati compiuti progressi nella ricerca e nello sviluppo dei nostri chip. Tutto ciò ha reso la Cina una delle economie con capacità di innovazione in più rapida crescita. La sonda Tianwen-2 ha iniziato il suo viaggio alla ricerca delle stelle per esplorare asteroidi e comete. È iniziata la costruzione del progetto idroelettrico nel tratto inferiore del fiume Yarlung Zangbo. La prima portaerei cinese dotata di un sistema di catapulta elettromagnetica è stata ufficialmente messa in funzione. I robot umanoidi hanno sferrato colpi di kung fu e i droni si sono esibiti in straordinari spettacoli di luci. Invenzioni e innovazioni hanno potenziato nuove forze produttive di qualità e aggiunto dimensioni ricche di colori alle nostre vite.

Ci siamo impegnati a coltivare la nostra dimora spirituale attraverso lo sviluppo culturale. Si è registrato un crescente interesse del pubblico verso i reperti culturali, i musei e il patrimonio culturale immateriale. Un nuovo sito culturale cinese è stato inserito nella Lista del patrimonio mondiale. Elementi di proprietà intellettuale culturale, come Wukong e Nezha, sono diventati successi globali. Le generazioni più giovani hanno iniziato a considerare la cultura classica cinese come la più alta forma di espressione estetica. I settori della cultura e del turismo hanno prosperato. Le partite di calcio della ‘super league’ nelle nostre città e nei nostri villaggi hanno attirato numerosi tifosi. Gli sport su ghiaccio e neve hanno acceso la passione delle persone per la stagione invernale. La tradizione sta ora abbracciando la modernità e la cultura cinese brilla con uno splendore ancora maggiore.

Abbiamo unito le forze per costruire una vita migliore e goderne insieme. Ho partecipato a celebrazioni nello Xizang e nello Xinjiang. Dall’altopiano innevato fino ad arrivare a entrambi i versanti dei monti Tianshan, le persone dei vari gruppi etnici sono unite come una sola, come semi di melograno che restano uniti tra loro. Con khata bianche e canti e danze appassionati, hanno espresso il loro amore per la madrepatria e la serenità di cui godono. Nessuna questione che riguarda il popolo è troppo piccola; ci prendiamo cura di ogni foglia e di ogni ramo nel giardino del benessere del popolo. Nell’ultimo anno, i diritti e gli interessi della forza lavoro nelle nuove forme di occupazione sono stati meglio tutelati, le strutture sono state ammodernate per offrire maggiore comodità agli anziani, e ogni famiglia con esigenze di assistenza all’infanzia ha ricevuto un sussidio di 300 yuan al mese. Quando il felice brusio della vita quotidiana riempirà ogni casa, la grande famiglia della nostra nazione diventerà sempre più forte.

Abbiamo continuato ad accogliere il mondo a braccia aperte. Il Vertice dell’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai a Tianjin e l’Incontro dei leader globali sulle donne hanno avuto grande successo; e sono state avviate operazioni doganali speciali su tutta l’isola nel Porto di libero scambio di Hainan. Per affrontare meglio il cambiamento climatico, la Cina ha annunciato nuovi Contributi determinati a livello nazionale. Dopo aver annunciato le tre iniziative globali su sviluppo, sicurezza e civiltà, ho proposto l’Iniziativa per la governance globale, con l’obiettivo di promuovere un sistema di governance globale più giusto ed equo. Il mondo di oggi sta attraversando sia cambiamenti che turbolenze, e alcune regioni sono ancora coinvolte in guerra. La Cina si schiera sempre dalla parte giusta della storia ed è pronta a lavorare con tutti i Paesi per portare avanti la pace e lo sviluppo nel mondo e costruire una comunità dal futuro condiviso per l’umanità.

Non molto tempo fa ho partecipato alla cerimonia di apertura dei Giochi nazionali e sono stato lieto di vedere Guangdong, Hong Kong e Macao fondersi nell’unità e agire all’unisono. Dobbiamo attuare con fermezza la politica ‘Un Paese, Due Sistemi’ e sostenere Hong Kong e Macao in una migliore integrazione nello sviluppo complessivo del nostro Paese e nel mantenimento di prosperità e stabilità a lungo termine. Noi cinesi su entrambe le sponde dello Stretto di Taiwan condividiamo un legame di sangue e di parentela. La riunificazione della nostra madrepatria, una tendenza dei tempi, è inarrestabile.

Solo un forte Partito comunista cinese può rendere potente il nostro Paese. Abbiamo avviato il programma di studio e istruzione sull’attuazione completa della decisione in otto punti della leadership centrale del Partito per migliorare la condotta del Partito e del governo. Abbiamo esercitato una rigorosa governance del Partito attraverso misure credibili e abbiamo promosso l’autorivoluzione del Partito per combattere la corruzione e promuovere una governance sana. Come risultato, la condotta del nostro Partito e del nostro governo è migliorata costantemente. Dobbiamo restare fedeli alla nostra aspirazione originaria e alla missione fondante, e perseguire il nostro obiettivo con perseveranza e dedizione. Dovremmo continuare a fornire una buona risposta alla domanda su come mantenere una governance a lungo termine, posta in un’abitazione scavata in una grotta a Yan’an, e dimostrarci all’altezza delle aspettative del popolo nella nuova era.

Il 2026 segna l’inizio del 15esimo Piano quinquennale. Ogni impresa di successo dovrebbe iniziare con una buona pianificazione e fissando obiettivi chiari. Dobbiamo concentrarci sui nostri obiettivi e compiti, rafforzare la fiducia e creare lo slancio necessario per andare avanti. Dobbiamo compiere passi concreti per promuovere uno sviluppo di alta qualità, approfondire ulteriormente le riforme e l’apertura a tutto campo, garantendo la prosperità per tutti e scrivendo un nuovo capitolo nella storia del miracolo cinese.

Il sogno è ambizioso, ma passi lunghi e decisi in questo viaggio ci porteranno alla meta. Avanziamo come cavalli con coraggio, vitalità ed energia, lottiamo per i nostri sogni e la nostra felicità e trasformiamo la nostra grande visione in splendide realtà.

Il sole del nuovo anno sorgerà presto. Possa la nostra grande madrepatria ergersi in tutta la sua magnificenza. Possano i campi di tutto il Paese offrire buoni raccolti. Possa la nostra nazione bagnarsi nella gloria del mattino. Possiate tutti voi godervi la vita al massimo e conseguire ogni successo. Possano tutti i vostri sogni diventare realtà’.

(ITALPRESS).