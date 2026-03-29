RONGJIANG (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Alcuni abitanti del posto partecipano alle celebrazioni del Festival di Sama nel villaggio Dong di Sanbao, nella contea di Rongjiang, nella provincia sud-occidentale cinese del Guizhou, il 28 marzo 2026. Sama era il nome di un’eroina dell’antica società matriarcale del popolo Dong. Il Festival di Sama, inserito nel 2006 tra gli elementi del patrimonio culturale immateriale nazionale, viene organizzato per commemorare l’antenata del gruppo etnico.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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