Cina: i tesori di giada della cultura preistorica di Lingjiatan (2)

MA’ANSHAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Questa foto, scattata il 24 dicembre 2025, mostra delle repliche di manufatti in giada esposte al Museo del sito di Lingjiatan, nella contea di Hanshan, a Ma’anshan, nella provincia orientale cinese dell’Anhui. Datato a circa 5.300-5.800 anni fa, il sito di reperti di Lingjiatan è stato scoperto nel 1985 ed è noto per i manufatti in giada rinvenuti nell’area. I ritrovamenti comprendono oggetti in giada di varie forme, che offrono uno sguardo sulla spiritualità e sull’estetica di una cultura preistorica cinese della giada.

– Foto Xinhua –

(ITALPRESS).