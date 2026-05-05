Chiusure notturne programmate a maggio sulla Tangenziale di Mestre

VENEZIA (ITALPRESS) – Concessioni Autostradali Venete comunica che, per consentire l’esecuzione di lavori programmati sulla rete in gestione, verranno effettuate alcune chiusure notturne che interesseranno la A57 Tangenziale di Mestre in direzione Trieste, nel tratto tra l’allacciamento con la A4 e la stazione di Mirano Dolo, e il Raccordo per l’aeroporto Marco Polo. In particolare, per proseguire i lavori sulle barriere di sicurezza, sarà effettuata la chiusura dell’autostrada A57 in direzione Trieste tra l’allacciamento A4/A57 e la stazione di Mirano Dolo per sei notti: in prima battuta tra il 5 e 6 maggio, tra il 6 e 7 maggio e tra l’8 e il 9 maggio e in una seconda tranche di lavori tra il 12 e il 13 maggio, tra il 13 e il 14 maggio e tra il 14 e il 15 maggio, sempre dalle ore 22 alle 5.30 del mattino successivo. Durante la chiusura del tratto, il traffico proveniente da Milano e diretto a Venezia sarà mantenuto sulla A4 Passante di Mestre, con uscita alla stazione di Spinea e instradamento per il rientro in A57 alla stazione di Mirano Dolo, attraverso la viabilità locale. Si precisa che la viabilità rimarrà regolare in direzione Milano, come pure in direzione Venezia nel tratto successivo alla chiusura (ovvero da Mirano Dolo verso Mestre), mentre con le stesse modalità (ma orario anticipato alle 21.30) verrà chiuso anche lo svincolo che dalla A4 direzione Milano immette in A57 direzione Venezia, sempre con uscita consigliata a Spinea.

Una seconda chiusura, prevista tra venerdì 8 e sabato 9 maggio, riguarderà il Raccordo Marco Polo dove, per attività di collaudo del manufatto di scavalco del Bosco dello Sport, la bretella autostradale verrà chiusa a partire dalle ore 21.00 e fino alle 8.00 di sabato mattina, per entrambe le direzioni di marcia. Il traffico della Tangenziale di Mestre proveniente sia da Venezia che da Trieste sarà deviato verso l’uscita Terraglio, analogamente a quello proveniente dall’autostrada A27 in direzione Aeroporto, mentre gli utenti che dalla SS 14 dovranno raggiungere la tangenziale e la A27 saranno indirizzati, attraverso la viabilità ordinaria, fino all’entrata Terraglio. Chiusa anche l’entrata Dese sul Raccordo, con il traffico deviato verso l’entrata Marcon in A57 Tangenziale di Mestre. In caso di maltempo la chiusura verrà effettuata la notte successiva (tra sabato 9 e domenica10 maggio) con gli stessi orari e modalità. In caso di rallentamenti e code, gli utenti saranno costantemente informati della situazione del traffico attraverso i pannelli a messaggio variabile, mentre informazioni in tempo reale saranno disponibili in ogni momento sul sito www.cavspa.it alla sezione Infotraffico, con indicati tempi di percorrenza sempre aggiornati e attraverso il sito e la app InfoViaggiando.

– foto ufficio stampa Comune di Venezia –

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