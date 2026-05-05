“Innovation for Social Impact 2026”, la Sardegna vince il premio per la rivoluzione digitale dell’edilizia scolastica

CAGLIARI (ITALPRESS) – “Innovation for Social Impact 2026” è il prestigioso riconoscimento assegnato alla Sardegna dal Comitato Scientifico della Conferenza Esri Italia 2026, che premia l’eccellenza del progetto Iscol@ GIS, il sistema informativo georeferenziato all’avanguardia per la gestione dell’edilizia scolastica nell’Isola. La cerimonia di premiazione si terrà a Roma il 13 maggio, alle 18:15 all’Ergife Palace Hotel (Sala Leptis Magna).

Il premio riconosce l’impatto sociale di una tecnologia che trasforma i dati in strumenti concreti per migliorare la sicurezza e la qualità degli ambienti di apprendimento. Iscol@ GIS: Un modello di innovazione unico in Italia. Il sistema premiato rappresenta lo scheletro e l’impianto tecnologico del piano Iscol@, un programma strategico da oltre 900 milioni di euro che ha come obiettivo quello della riqualificazione di oltre 1.700 plessi scolastici. Grazie all’integrazione di mappe interattive e dati in tempo reale, la Regione Sardegna ha superato la frammentazione informativa degli archivi cartacei.

Georeferenziazione e Trasparenza: cittadini e amministratori potranno monitorare lo stato di avanzamento di ogni singolo cantiere attraverso un portale pubblico dedicato. Esiste un Digital Twin, il Gemello digitale per la Sicurezza per simulare interventi manutentivi e ottimizzare l’efficientamento energetico delle scuole. Tutta questa innovazione infrastrutturale è utilizzata anche per combattere la piaga della dispersione scolastica e sostenere le aree interne della Sardegna. Un lavoro di squadra che guarda al futuro, dunque.

“Questo premio ci riempie di orgoglio per tutto il lavoro che è stato portato avanti negli anni: non è solo un traguardo tecnologico – ha sottolineato l’assessora della Pubblica Istruzione Ilaria Portas – ma la conferma che mettere l’innovazione al servizio dell’istituzione scuola significa investire sul capitale umano del nostro territorio”.

Il coordinatore dell’Unità di Progetto Iscol@, Matteo Frate, ha aggiunto: “Questo risultato è frutto di una collaborazione tra diverse Direzioni regionali e partner accademici. Il premio “Innovation for Social Impact” conferma la Sardegna come punto di riferimento nazionale nell’uso dei sistemi GIS applicati al bene pubblico”.

Questi i numeri del Progetto Iscol@: Investimento complessivo: circa 913 milioni di euro. Interventi Asse 1 (Nuove scuole): 158 progetti avviati per modernizzare le strutture esistenti. Iscol@ Didattica: 119 autonomie scolastiche finanziate per potenziare le competenze degli studenti. Digitalizzazione: gestione integrata di anagrafiche, sicurezza e monitoraggio ambientale.

– Foto Regione Sardegna –

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