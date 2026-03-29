PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un nuovo studio di scienziati cinesi indica che l’installazione di pannelli solari sulle pareti esterne degli edifici potrebbe generare enormi quantità di elettricità, riducendo al tempo stesso i costi di raffreddamento e le emissioni di carbonio.

La ricerca, guidata da studiosi dell’Institute of Geographic Sciences and Natural Resources Research (IGSNRR) dell’Accademia cinese delle scienze, è stata pubblicata venerdì sulla rivista Nature Climate Change.

Oggi la maggior parte dei pannelli solari viene installata sui tetti. Ma gli edifici dispongono di ampie superfici verticali in gran parte sottoutilizzate per la produzione di energia. Lo studio ha esaminato cosa accadrebbe se anche le pareti degli edifici fossero ricoperte di pannelli solari, un concetto noto come photovoltaics integrati in facciata, o FIPV.

Utilizzando dati sulle geometrie e le caratteristiche degli edifici e sulle condizioni meteorologiche a livello mondiale, i ricercatori hanno creato un modello per stimare quanta elettricità potrebbero produrre i FIPV. Hanno inoltre analizzato in che modo tali pannelli influenzino il fabbisogno di riscaldamento e raffreddamento all’interno degli edifici, poiché possono fornire ombreggiamento e ridurre l’assorbimento di calore.

Nello scenario di diffusione ritenuto più plausibile, il team ha rilevato che i FIPV potrebbero generare a livello globale circa 732,5 terawatt per ora di elettricità all’anno, una quantità sufficiente ad alimentare milioni di abitazioni. Allo stesso tempo, i pannelli ridurrebbero la domanda di elettricità degli edifici in media dell’8,1%, soprattutto tagliando il ricorso all’aria condizionata. I benefici combinati, hanno affermato i ricercatori, si tradurrebbero in significativi vantaggi economici e climatici. Lo studio stima che, se i FIPV raggiungessero il loro pieno potenziale entro la metà del secolo, le emissioni cumulative di carbonio potrebbero essere ridotte di 37,7 gigatonnellate.

I ricercatori hanno tuttavia osservato che per conseguire questi benefici saranno necessarie politiche mirate, una pianificazione attenta e strategie adattate alle condizioni locali.

“Con il cambiamento climatico che porta ondate di calore più estreme e una domanda energetica in aumento nelle città, lo studio mette in evidenza un’opportunità trascurata per rendere gli edifici al tempo stesso più efficienti dal punto di vista energetico e più resilienti al clima”, ha dichiarato Yao Ling, professore dell’IGSNRR.

(ITALPRESS).