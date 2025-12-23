SANMENXIA (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Questa foto, scattata il 20 dicembre 2025, mostra dei cigni in volo sopra una zona umida di Sanmenxia, nella provincia centrale cinese dello Henan. Un gran numero di cigni migratori si è radunato nella zona umida del fiume Giallo a Sanmenxia per trascorrere l’inverno.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
