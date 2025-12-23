SANMENXIA (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Questa foto, scattata il 20 dicembre 2025, mostra dei cigni in una zona umida di Sanmenxia, nella provincia centrale cinese dello Henan. Un gran numero di cigni migratori si è radunato nella zona umida del fiume Giallo a Sanmenxia per trascorrere l’inverno.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
