Cina: i cervi milu si spostano nella parte meridionale del lago Dongting (3)

CHANGSHA (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto aerea, scattata da un drone il 4 giugno 2026, mostra dei cervi milu nella riserva naturale del lago Dongting meridionale, nella provincia centrale cinese dello Hunan. A causa dell’innalzamento del livello dell’acqua del lago, oltre 170 cervi milu si sono spostati qui dalle zone più basse.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS)
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