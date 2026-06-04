All’aeroporto di Francoforte collassa il carrello di un Boeing, feriti alcuni dipendenti

FRANCOFORTE (GERMANIA) (ITALPRESS) – Un Boeing 787-9 Dreamliner della Lufthansa è rimasto coinvolto in un incidente all’aeroporto di Francoforte, che ha causato il ferimento di alcuni dipendenti. Lo riportano i media tedeschi, citando fonti Lufthansa, secondo cui mentre era parcheggiato, il carrello di atterraggio anteriore dell’aereo è improvvisamente collassato. Nel momento dell’incidente a bordo c’erano solo alcuni membri dell’equipaggio e personale di terra.

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