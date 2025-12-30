Cina: i bambini celebrano il nuovo anno con attività tradizionali (3)

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Dei bambini realizzano decorazioni con ritagli di carta in un asilo nella città di Dingxi, nella provincia nord-occidentale cinese del Gansu, il 29 dicembre 2025. In tutta la Cina si stanno tenendo diverse attività per celebrare l’imminente arrivo del nuovo anno.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]