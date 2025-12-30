Cina: i bambini celebrano il nuovo anno con attività tradizionali (2)

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Dei bambini si esercitano a suonare i tamburi a vita in un asilo nella città di Shijiazhuang, nella provincia settentrionale cinese dello Hebei, il 29 dicembre 2025. In tutta la Cina si stanno tenendo diverse attività per celebrare l’imminente arrivo del nuovo anno.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
