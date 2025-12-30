Cina: i bambini celebrano il nuovo anno con attività tradizionali (1)

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Dei bambini scrivono il carattere cinese “Fu”, che significa “buona fortuna”, in un asilo nella città di Guiyang, nella provincia sud-occidentale cinese del Guizhou, il 29 dicembre 2025. In tutta la Cina si stanno tenendo diverse attività per celebrare l’imminente arrivo del nuovo anno.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
