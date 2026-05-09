Cina: Hunan, la lunga storia della Corte della famiglia Long (2)

CHANGSHA (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Questa foto scattata l’8 maggio 2026 mostra una veduta interna presso la Corte della famiglia Long, nella cittadina di Jiantou, contea di Xintian, a Yongzhou, nella provincia centrale cinese dello Hunan. La Corte della famiglia Long nello Hunan è uno storico complesso residenziale costruito per la prima volta durante la dinastia Song (1127-1279), con edifici prevalentemente in mattoni e legno. Oggi nel complesso esistono ancora 48 residenze, collegate da vicoli lastricati in pietra che si intersecano. Queste residenze comprendono oltre 100 stanze, oltre a 17 targhe incise e 128 coppie di antichi distici. Nel 2013, la Corte della famiglia Long è stata inserita nell’elenco delle unità nazionali chiave per la protezione dei beni culturali.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS)