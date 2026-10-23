Cina: Hubei, rinopitechi dorati nel Parco nazionale di Shennongjia (3)

SHENNONGJIA (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Questa foto, scattata il 21 ottobre 2026, mostra un rinopiteco dorato presso il Centro di ricerca sui rinopitechi dorati di Dalongtan, nel Parco nazionale di Shennongjia, nell’omonimo distretto forestale, nella provincia centrale cinese dello Hubei.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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