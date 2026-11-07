Cina: Hong Kong sospende import prodotti avicoli provenienti da Norvegia e Scozia

HONG KONG (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Giovedì l’autorità per la sicurezza alimentare di Hong Kong ha deciso di sospendere l’importazione di carne e prodotti avicoli provenienti dalla contea di Rogaland, in Norvegia, e dalla regione degli Scottish Borders, in Scozia, a causa di focolai di influenza aviaria verificatisi in queste aree.

Il Centro per la sicurezza alimentare (CFS) del Dipartimento per l’igiene alimentare e ambientale del governo della regione amministrativa speciale di Hong Kong ha disposto la sospensione con effetto immediato di tali importazioni, comprese quelle di uova, provenienti da queste aree, al fine di tutelare la salute pubblica a Hong Kong.

Un portavoce del CFS ha dichiarato che la decisione è stata presa a seguito delle notifiche dell’Organizzazione mondiale per la salute animale (WOAH) relative a focolai di influenza aviaria H5N1 ad alta patogenicità in queste aree.

Il CFS ha contattato le autorità norvegesi e britanniche in merito alla questione e monitorerà attentamente le informazioni diffuse dalla WOAH e dalle autorità competenti sui focolai di influenza aviaria, ha affermato il portavoce.

(ITALPRESS).