CIRC, al Rally Valli Ossolane i Pirelli P Zero monopolizzano il podio

MILANO (ITALPRESS) – Al Rally Valli Ossolane, seconda prova del Campionato Italiano Rally Challenger (CIRC), nuova conferma dei piloti che corrono con i Pirelli P Zero, a cui è andato l’intero podio sia fra le vetture 4×4 che fra quelle a due ruote motrici. Come nell’apertura stagionale in Valtellina, il vincitore assoluto del rally è stato Giuseppe Dipalma con una Skoda Fabia RS che ha di nuovo preceduto il campione italiano promotion 2025, Marco Signor con una Toyota GR Yaris Rally2. A completare il podio tutto Pirelli è stato poi Corrado Pinzano. Fra le 2 ruote motrici il testa a testa stavolta è stato fra le Lancia Ypsilon Rally4 di Nicolò Ardizzone e Igor Iani, con il 26enne ossolano a spuntarla per una manciata di secondi. Per Ardizzone un secondo posto che lo mantiene comunque in vetta alla classifica di stagione davanti allo stesso Iani e al 23enne Alessandro Corsini (Peugeot 208), apparso in crescendo.

A completare i successi dei piloti iscritti ai monomarca Pirelli che interessavano la gara, il Pirelli Star 2RM Asfalto e il Trofeo Pirelli Accademia CRZ, ci sono state poi altre vittorie di categoria, in particolare la seconda consecutiva di Stefano Roncadori fra le Rally3. Da sottolineare anche il successo fra le Rally5 di Marco Arcifera (Renault Clio), mentre Massimo Lombardi resta al vertice fra le Rally4 per la Regione Nord Ovest del Trofeo Pirelli Accademia CRZ. Prossimo appuntamento per il trofeo Pirelli Star 2RM Asfalto, il Rally della Marca nel Trevigiano il 12 luglio.

– foto ufficio stampa Pirelli –

(ITALPRESS).