HARBIN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una turista, proveniente dalla Malesia (la seconda da destra), interagisce con un membro del personale sul K7041, un treno a tema cultura popolare della Cina nord-orientale, nella provincia nord-orientale cinese dello Heilongjiang, il 19 gennaio 2026. Di recente, i turisti provenienti dai Paesi del Sud-est asiatico stanno affluendo a Harbin, conosciuta come la “città di ghiaccio” della Cina, con un entusiasmo senza precedenti.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
