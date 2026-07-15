Cina: Heilongjiang, in corso operazioni aeree per proteggere le colture (2)

HARBIN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto aerea, scattata da un drone il 14 luglio 2026, mostra un aereo agricolo impegnato in operazioni fitosanitarie aeree sopra una risaia del Beidahuang Group, nella provincia nord-orientale cinese dello Heilongjiang. Le regioni settentrionali della Cina sono entrate in un periodo critico per la prevenzione e il controllo delle malattie e dei parassiti delle colture. Diverse unità di produzione agricola del gruppo hanno avviato in successione le operazioni sui terreni agricoli, garantendo una crescita sana delle colture.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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