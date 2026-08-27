Cina: Heilongjiang impiega velivoli e droni per proteggere colture di cereali (3)

HARBIN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto, scattata da un drone il 25 agosto 2026, mostra un drone per la protezione delle colture impegnato in operazioni di irrorazione su un campo di mais di una fattoria appartenente al Beidahuang Group, nella provincia nord-orientale cinese dello Heilongjiang. In qualità di prima provincia cinese nella produzione di cereali, lo Heilongjiang dispone di vaste superfici di terreni agricoli di suolo nero e risaie, che offrono condizioni ideali per la produzione cerealicola. Nell’area di bonifica dello Heilongjiang sono state effettuate operazioni di irrorazione aerea e di protezione delle colture con l’ausilio di velivoli e droni, per garantire il raccolto cerealicolo autunnale.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS)