Cina: Heilongjiang impiega velivoli e droni per proteggere colture di cereali (2)

HARBIN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un velivolo agricolo effettua un’irrorazione aerea su un campo di soia della fattoria Geqiushan, appartenente al Beidahuang Group, nella provincia nord-orientale cinese dello Heilongjiang, il 22 agosto 2026. In qualità di prima provincia cinese nella produzione di cereali, lo Heilongjiang dispone di vaste superfici di terreni agricoli di suolo nero e risaie, che offrono condizioni ideali per la produzione cerealicola. Nell’area di bonifica dello Heilongjiang sono state effettuate operazioni di irrorazione aerea e di protezione delle colture con l’ausilio di velivoli e droni, per garantire il raccolto cerealicolo autunnale.

-Foto Xinhua-

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