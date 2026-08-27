DEZHOU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Alcuni membri dello staff testano una macchina “all-in-one” basata sull’intelligenza artificiale per i test fisici in un laboratorio di produzione di Taishan Sports Industry Group Co., Ltd. a Laoling, nella città di Dezhou, nella provincia orientale cinese dello Shandong, il 24 agosto 2026. Negli ultimi anni, Dezhou, facendo leva sui suoi tradizionali punti di forza nella produzione di attrezzature sportive, ha elaborato negli ultimi anni piani generali per l’assetto industriale del settore dello sport e del fitness, con la città di Laoling concentrata sulle attrezzature sportive agonistiche di fascia alta e la contea di Ningjin fortemente impegnata nelle attrezzature commerciali per il fitness. Dezhou ha continuato a promuovere la trasformazione intelligente delle industrie e l’integrazione tra industria, mondo accademico e ricerca, operando sia nel commercio interno sia in quello estero. Ha inoltre favorito l’ammodernamento della produzione di articoli sportivi verso un modello a filiera completa che integra produzione e servizi. Attualmente, le dimensioni dell’industria locale dello sport e del fitness stanno continuando ad ampliarsi e il settore delle attrezzature sportive e per il fitness di fascia alta si è sviluppato fino a diventare un caratteristico cluster manifatturiero avanzato di Dezhou.

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