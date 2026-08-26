Usa, Trump sospende le procedure per i visti agli immigrati

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – L’amministrazione americana ha sospeso le procedure per il rilascio dei visti per immigrati nelle ambasciate e nei consolati statunitensi in tutto il mondo. Secondo quanto riferisce il quotidiano britannico The Guardian, la decisione è stata presa all’inizio di agosto e prevede anche una nuova formazione per i funzionari consolari, chiamati ad applicare criteri più severi nella valutazione delle domande.

Le nuove disposizioni hanno già portato alla cancellazione di alcune procedure in corso, mentre molti richiedenti sono in attesa di sapere quando potranno riprendere il percorso per ottenere il visto. Il provvedimento riguarda chi intende trasferirsi stabilmente negli Stati Uniti. Secondo il Guardian, l’amministrazione Trump sta inoltre valutando la revoca dei visti per un massimo di 200mila persone che hanno chiesto asilo dopo essere entrate negli Stati Uniti con visti turistici o d’affari.

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