Casi di malaria all’aeroporto di Francoforte, Ministero della Salute “Rischio basso per la popolazione italiana”

ROMA (ITALPRESS) – Con riferimento ai casi di malaria registrati all’aeroporto di Francoforte, il Ministero della Salute informa in una nota che “l’Italia è stata immediatamente allertata dalla Germania tramite il sistema EWRS (Sistema di allarme rapido)” e che, di conseguenza, “sono stati allertati gli USMAF, gli Uffici di Sanità Marittima, aerea e di frontiera italiani”. Il Ministero “sta monitorando la situazione”. Il rischio “è basso per la popolazione italiana”.

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