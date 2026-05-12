Cina: Heilongjiang entra nella stagione del trapianto del riso (2)

HARBIN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto aerea, scattata da un drone l’11 maggio 2026, mostra degli agricoltori mentre spostano delle piantine di riso in un campo di un’azienda agricola del gruppo Beidahuang, nella provincia nord-orientale cinese dello Heilongjiang. Di recente, lo Heilongjiang è entrato nella “stagione d’oro” per il trapianto del riso.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS)
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